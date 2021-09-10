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Польща спорудила 50 км паркану на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 10 вересня 2021, 14:47

Польща спорудила вже 50 кілометрів паркан на своєму кордоні з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

За його словами, бар’єр проходить також по секції кордону біля села Уснаж-Гурни, де вже кілька тижнів живуть табором нелегальні мігранти, впритул до кордону з білоруського боку.

Міністр зазначив, що підтримку прикордонникам надають 2000 військових. 

Паркан складається зі спіралі колючого дроту, що фіксується на металевих стовпах, вкопаних у землю приблизно на метр.

На першому етапі планується спорудити 150 км паркану, згодом ще 97. 

Нагадаємо, за серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із  них 1000 нелегалів затримали.

Це в рази більше, ніж за увесь 2020 рік, коли таких спроб було трохи більше 100, та 2019, коли їх було кілька десятків.

Від напливу мігрантів через кордон Білорусі потерпають також Литва і Латвія. Країни вважають це помстою режиму Лукашенка за їхню позицію щодо репресій у Білорусі.

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Польща Білорусь
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