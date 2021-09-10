Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польша построила 50 км забора на границе с Беларусью

Пятница, 10 сентября 2021, 14:47

Польша построила уже 50 километров забор на своей границе с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, барьер проходит также по секции границы возле села Уснаж-Гурны, где уже несколько недель живут лагерем нелегальные мигранты, вплоть до границы с белорусской стороны.

Министр отметил, что поддержку пограничникам оказывают 2000 военных.

Забор состоит из спирали колючей проволоки, которая фиксируется на металлических столбах, вкопанных в землю примерно на метр.

На первом этапе планируется построить 150 км забора, впоследствии - еще 97.

Напомним, за август 2021 года Польша зафиксировала беспрецедентное количество попыток незаконного пересечения границы из Беларуси - около 3500, из них 1000 нелегалов задержали.

Это в разы больше, чем за весь 2020 год, когда таких попыток было не более 100, и 2019, когда их было несколько десятков.

От наплыва мигрантов через границу Беларуси страдают также Литва и Латвия. Страны считают это местью режима Лукашенко за их позицию по поводу репрессий в Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

В Европе почти не осталось стран, которые не принимают туристов из Украины или тех, кто едет в гости к друзьям. Но есть нюансы... (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Баланс между бизнесом и государством: как работает таможня в ЕС и что нужно внедрить Украине

Таможня должна не мешать международной торговле, говорят в ЕС. Это правда, но она также должна защищать интересы государства. Как это совместить? (укр.)
9 сентября 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM