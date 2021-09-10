Польша построила 50 км забора на границе с Беларусью

Польша построила уже 50 километров забор на своей границе с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, барьер проходит также по секции границы возле села Уснаж-Гурны, где уже несколько недель живут лагерем нелегальные мигранты, вплоть до границы с белорусской стороны.

Żołnierze wybudowali już ponad 50 km ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot stoi już także na odcinku przy Usnarzu Górnym. Straż Graniczną cały czas wspiera około 2 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych. pic.twitter.com/hM12i91tOp — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 10, 2021

Министр отметил, что поддержку пограничникам оказывают 2000 военных.

Забор состоит из спирали колючей проволоки, которая фиксируется на металлических столбах, вкопанных в землю примерно на метр.

На первом этапе планируется построить 150 км забора, впоследствии - еще 97.

Напомним, за август 2021 года Польша зафиксировала беспрецедентное количество попыток незаконного пересечения границы из Беларуси - около 3500, из них 1000 нелегалов задержали.

Это в разы больше, чем за весь 2020 год, когда таких попыток было не более 100, и 2019, когда их было несколько десятков.

От наплыва мигрантов через границу Беларуси страдают также Литва и Латвия. Страны считают это местью режима Лукашенко за их позицию по поводу репрессий в Беларуси.