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Глава МОЗ Північної Македонії подав у відставку після смертельної пожежі в ковід-лікарні

Субота, 11 вересня 2021, 12:16

Міністр охорони здоров'я Північної Македонії Венко Філіпче подав у відставку після пожежі в тимчасової ковід-лікарні у Тетово, внаслідок якої загинули 14 людей.

Про свою відставку Філіпче оголосив на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Міністр заявив, що після цієї трагедії вважає неможливим залишатися на посаді. 

"Трагедія у Тетово сильно вплинула на мене, мені дуже шкода жертв, я співчуваю їхнім родинам. Немає слів, які б це могли описати, ні способу компенсувати втрату. Я вважаю себе доброчесним лікарем і міністром, тому сьогодні з моральних міркувань подав заяву про відставку на підпис прем’єра Зорана Заєва", - сказав Філіпче. 

Перед тим з таким самим поясненням подав у відставку узаступник міністра Ілір Хасані. "Хоч я не маю ніякого відношення до процедур, пов'язаних з будівництвом імпровізованої лікарні, і не причетний до організаційної частини, відставка - це вчинок, який, на мою думку, я повинен зробити в цей момент", - пояснив він.

Пішли з посад також директор та економічний директор лікарні у Тетово.

Нагадаємо, пожежа у модульній лікарні почалася близько 21:00 8 вересня. Через те, що в конструкціях було багато пластикових елементів, полум’я поширилось дуже швидко, почали вибухати балони з киснем. Розслідування обставин пожежі триває. 

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