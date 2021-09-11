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Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку после смертельного пожара в больнице

Суббота, 11 сентября 2021, 12:16

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче подал в отставку после пожара во временной ковид-больнице в Тетово, в результате которого погибли 14 человек.

О своей отставке Филипче объявил на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Министр заявил, что после этой трагедии считает невозможным оставаться на должности.

"Трагедия в Тетово сильно повлияла на меня, мне очень жаль жертв, я сочувствую их семьям. Нет слов, которые бы это могли описать, ни способа компенсировать потерю. Я считаю себя добропорядочным врачом и министром, поэтому сегодня по моральным соображениям подал заявление об отставке на подпись премьера Зорана Заева ", - сказал Филипче.

Перед тем с таким же объяснением подал в отставку заместитель министра Илир Хасане. "Хотя я не имею никакого отношения к процедурам, связанным со строительством импровизированной больницы, и не имею отношения к организационной части, отставка - это поступок, который, по моему мнению, я должен сделать в этот момент", - пояснил он.

Ушли с должностей также директор и экономический директор больницы в Тетово.

Напомним, пожар в модульной больнице начался около 21:00 8 сентября. Так как в конструкциях было много пластиковых элементов, пламя распространилось очень быстро, начали взрываться баллоны с кислородом. В больнице на тот момент было 26 пациентов, 14 из них погибли. Расследование обстоятельств пожара продолжается.

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