Президент Чорногорії заявив про "найсерйознішу атаку на державу" через останні події в країні

Президент Чорногорії Міло Джуканович назвав останні події в країні, повязані із інтронізацією сербського митрополита, найсерйознішою атакою на чорногорську державу з боку "сербського світу" за підтримки Росії, та допустив, що чорногорцям доведеться "йти в ліс", щоб захищати свою державу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач", таку заяву він зробив в інтерв’ю хорватському виданню Jutarnji list.

"Наразі ми переживаємо найагресивніший напад великосербського націоналізму на чорногорську державу та чорногорську ідентичність у нашій новітній історії. За часів Мілошевича цього не було", - заявив Джуканович.

Він зауважив, що вбачає в останніх подіях загрозу для громадянського, світського характеру держави, її європейської перспективи та навіть виживання.

"Як і очікувалося, національна ідентичність Чорногорії спочатку проблематизується. Тому що якщо немає чорногорців - немає необхідності в незалежній Чорногорії", - наголосив президент.

Причиною нинішньої атаки Джуканович вважає важливість збереження Чорногорії в рамках "сербського світу". "Без Чорногорії проект Великої Сербії назавжди мертвий", - зазначив він.

Коментуючи версію, що за цією політикою дестабілізації Чорногорії стоїть Росія, Джуканович сказав, що вважає це "сербсько-російським проектом".

"(Нинішній) уряд Чорногорії - це служба Церкви Сербії, яка є інструментом для реалізації проекту Великої Сербії, що є офіційною державною політикою Белграда. А Сербія - це політична безпекова та інформаційна база для реалізації російських геополітичних інтересів на Балканах", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи не показали події в Цетиньє, де конфлікт навколо інтронізації нового митрополита Сербської православної церкви призвів до сутичок між громадянами та поліцією, що Чорногорія знаходиться на межі можливого конфлікту, чорногорський президент зазначив: "Я колись образно сказав, що ми будемо захищати Чорногорію, якщо буде потрібно, пішовши в ліс. Після останніх подій на Цетиньє я ще більш схиляюся до такої думки".

Детальніше про це - у статті: Чорногорія у вогні: як "сербський мир" та друзі Росії довели країну до межі розколу.