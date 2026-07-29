У НАТО кажуть, що зустріч Драпатого з командувачем обʼєднаних сил в Європі – "лише питання часу"

Зустріч нового головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого з верховним головнокомандувачем Збройних Сил НАТО в Європі та Збройних Сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем – питання часу, бо у НАТО приділяють багато уваги обороні України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомив речник головнокомандувача Збройних Сил НАТО в Європі.

"Багато уваги зараз у Вашингтоні та Європі приділяється обороні України та припиненню безглуздих вбивств. Хоча я не можу анонсувати жодних конкретних зустрічей, лише питання часу, коли вони зустрінуться віч-на-віч", – заявив речник, відповідаючи на питання "ЄвроПравди".

Він розповів про нещодавню телефонну розмову Гринкевича з Драпатим.

"Верховний головнокомандувач Збройних Сил НАТО в Європі (SACEUR) провів цю розмову, прямуючи до Вашингтона, округ Колумбія, для важливих зустрічей з представниками адміністрації США, оборонних відомств та Конгресу", – уточнив посадовець НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Нагадаємо, раніше у НАТО, коментуючи призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ, наголосили, що стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою та непохитною.

Також варто зазначити, що єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, коментуючи відставку Михайла Федорова, зауважив, що в ЄС викличе запитання, чому такого фахівця замінюють.