Президент Черногории назвал последние события "самой серьезной атакой на государство"

Президент Черногории Мило Джуканович назвал последние события в стране, связанные с интронизацией сербского митрополита, самой серьезной атакой на черногорское государство со стороны "сербского мира" при поддержке России, и допустил, что черногорцам придется "идти в лес", чтобы защищать свое государство.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель", такое заявление он сделал в интервью хорватскому изданию Jutarnji list.

"Сейчас мы переживаем самое агрессивное нападение великосербского национализма на черногорское государство и черногорскую идентичность в нашей новейшей истории. Во времена Милошевича этого не было", - заявил Джуканович.

Он отметил, что видит в последних событиях угрозу для гражданского, светского характера государства, её европейской перспективы и даже выживания.

"Как и ожидалось, сначала проблематизируется национальная идентичность Черногории. Потому что если нет черногорцев - нет необходимости в независимой Черногории", - подчеркнул президент.

Причиной нынешней атаки Джуканович считает важность сохранения Черногории в рамках "сербского мира". "Без Черногории проект Великой Сербии навсегда мертв", - отметил он.

Комментируя версию, что за этой политикой дестабилизации Черногории стоит Россия, Джуканович сказал, что считает это "сербско-российским проектом".

"(Нынешнее) правительство Черногории - это служба Церкви Сербии, которая является инструментом для реализации проекта Большой Сербии, что является официальной государственной политикой Белграда. А Сербия - это политическая и информационная база для реализации российских геополитических интересов на Балканах", - отметил он.

Отвечая на вопрос, не показали события в Цетинье, где конфликт вокруг интронизации нового митрополита Сербской православной церкви привел к столкновениям между гражданами и полицией, что Черногория находится на грани возможного конфликта, черногорский президент отметил: "Я когда-то образно сказал, что мы будем защищать Черногорию, если потребуется, уйдя в лес. После последних событий в Цетинье я еще более склоняюсь к такой мысли ".

Подробнее об этом - в статье Черногория в огне: как "сербский мир" и друзья России довели страну до грани раскола.