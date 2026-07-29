В Польщі заявили, що Україна знову "зацікавлена" в польських МіГах

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що українська сторона нібито знову висловила зацікавленість в отриманні польських літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології.

Як пише "Європейська правда", заяву посадовця цитує WP Wiadomości.

Глава Міноборони Польщі сказав, що до Варшави надійшов лист від української сторони, в якому вона висловлює зацікавленість в подальших переговорах щодо отримання винищувачів МіГ-29.

За словами міністра, Польща запросила більше "конкретики" в колег з України.

"Ми чекаємо на те, що мене дуже цікавить, а саме на варіант "МіГи на безпілотники". Після цих жорстких заяв з нашого боку, з української сторони надійшов лист, у якому зазначалося, що вони все ще зацікавлені. Ми сказали: дайте нам конкретику. Вона з'являється", – сказав польський посадовець.

Косіняк-Камиш зазначив, що певна співпраця у сфері навчання "вже розпочалася", але сам обмін ще не відбувся.

Він зазначив, що пропозиція "залишається на столі переговорів" і є більш просунутою, ніж місяць тому, але вона досі не узгоджена остаточно.

Напередодні міністр оборони Польщі заявив, що Болгарія хотіла б купити польські літаки МіГ-29, у яких зацікавлена Україна, але Варшава все ще не відкидає спроб домовитись з Києвом.

Наприкінці червня Косіняк-Камиш говорив, що Україна відмовилась від домовленості "МіГи в обмін на дрони". Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.

Але вже в липні Косіняк-Камиш говорив, що досягти домовленості у цьому питанні реально.