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У берегов Англии перехватили элитную яхту с 2 тоннами кокаина

фото
Суббота, 11 сентября 2021, 16:43

Британские правоохранители перехватили в море возле Плимута элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой перевозили более 2000 кг кокаина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Яхту под названием Kahu, направлявшуюся из Карибского моря, остановили в четверг в 80 милях от берега в международных водах. Найденный на борту кокаин оценивается в около 160 млн фунтов стерлингов (около 220 млн долларов США).

фото NCA
Фото NCA

Правоохранители задержали 6 человек - граждан Никарагуа и одного британца. Им от 24 до 49 лет, сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Мужчинам объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.

Фото NCA / PA
Фото NCA / PA

Яхту перехватили благодаря сотрудничеству британских ведомств с австралийскими, до перехвата её уже некоторое время отслеживали силовики.

Перехваченная яхта рядом с судном британских пограничников Searcher. Фото NCA / PA
Перехваченная яхта рядом с судном британских пограничников Searcher. Фото NCA / PA

Считается, что кокаин планировали сбывать на территории Британии.

В конце августа полиция Черногории изъяла более тонны кокаина, спрятанного среди бананов и с надписью "COVID", его называют самой крупной перехваченной партией в истории страны.

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Великобритания
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