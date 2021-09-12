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У Болгарії призначили дату третіх за рік парламентських виборів

Неділя, 12 вересня 2021, 10:02

У Болгарії відбудуться треті парламентські вибори в цьому році, голосування призначене на 14 листопада.

Про це заявив президент Румен Радев, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Радев розпустив парламент і оголосив про вибори після того, як депутати затвердили зміни до держбюджету на 2021 рік.

14 листопада в Болгарії також відбудеться перший тур чергових президентських виборів. Радев, який балотується на переобрання, сказав, що об'єднання двох голосувань заощадить час і гроші платників податків.

"Очевидно, що дві кампанії будуть проходити одночасно і об'єднаються. Я буду розраховувати на підтримку всіх шановних болгар з важливих питань - боротьбі з бідністю і несправедливістю", - сказав він.

Листопадове голосування стане третім цього року після того, як безрезультатні вибори у квітні та липні не призвели до формування уряду на тлі зростання числа коронавірусних інфекцій та зростання цін на енергоносії.

Партія проти істеблішменту "Є такий народ" (ITN), очолювана популярним телеведучим ток-шоу і співаком Славі Трифоновим, з невеликою перевагою виграла голосування 11 липня, але не змогла заручитися підтримкою менших партій, щоб сформувати кабінет. Дві інші спроби сформувати уряд іншими політичними партіями також зазнали невдачі.

Нещодавнє опитування громадської думки показало, що нові вибори можуть знову привести до фрагментованого парламенту, що ускладнює шанси партій подолати розбіжності і сформувати більшість для чинного уряду.

Політична невизначеність не дозволяє Болгарії використовувати кошти ЄС для відновлення економіки від пандемії коронавірусу.

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Болгарія вибори
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