В Болгарии назначили дату третьих за год парламентских выборов

В Болгарии состоятся третьи парламентские выборы в этом году, голосование назначено на 14 ноября.

Об этом заявил президент Румен Радев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Радев распустил парламент и объявил о выборах после того, как депутаты утвердили изменения в госбюджет на 2021 год.

14 ноября в Болгарии также пройдет первый тур очередных президентских выборов. Радев, который баллотируется на переизбрание, сказал, что объединение двух голосований сэкономит время и деньги налогоплательщиков.

"Очевидно, что две кампании будут проходить одновременно и объединятся. Я буду рассчитывать на поддержку всех уважаемых болгар по важным вопросам - борьбе с бедностью и несправедливостью", - сказал он.

Ноябрьское голосование станет третьим в этом году после того, как безрезультатные выборы в апреле и июле не привели к формированию правительства на фоне роста числа коронавирусных инфекций и роста цен на энергоносители.

Партия против истеблишмента "Есть такой народ" (ITN), возглавляемая популярным телеведущим ток-шоу и певцом Слави Трифоновым, с небольшим перевесом выиграла голосование 11 июля, но не смогла заручиться поддержкой меньших партий, чтобы сформировать кабинет. Две другие попытки сформировать правительство другими политическими партиями также потерпели неудачу.

Недавний опрос общественного мнения показал, что новые выборы могут снова привести к фрагментированному парламенту, что усложняет шансы партий преодолеть разногласия и сформировать большинство для действующего правительства.

Политическая неопределенность не позволяет Болгарии использовать средства ЕС для восстановления от пандемии коронавируса.