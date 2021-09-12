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Глава МИД Франции обвинил "Талибан" во лжи и заявил, что не будет иметь дел с их правительством

Воскресенье, 12 сентября 2021, 12:04

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил афганское движение "Талибан" во лжи и заявил, что его страна не будет иметь никаких отношений с новым правительством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Талибы сказали, что разрешат иностранцам и афганцам свободно выезжать, и говорили о всеобъемлющем и представительском правительстве, но они врут. Франция отказывается признать это правительство или иметь какие-либо отношения с этим правительством", - сказал Ле Дриан.

За последние недели Франция эвакуировала из Афганистана около 3000 человек, большинство из которых - афганцы. Чтобы достичь этого, французы начали подготовку в середине апреля, за четыре месяца до того, как талибы взяли власть.

Париж также провел технические переговоры с талибами по вопросам выезда французов и нескольких сотен афганцев, имеющих связи с Францией, и которые еще остаются в Афганистане. Для решения этой проблемы Ле Дриан в воскресенье отбывает в Катар.

Напомним, первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них - иностранцы.

Украинский МИД договорился с Катаром о возможности вывоза украинцев, но согласились лишь двое украинцев: мать с несовершеннолетним ребенком.

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Афганистан Франция
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