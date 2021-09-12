В Іспанії поблизу популярного курорту четвертий день вирують лісові пожежі

Лісова пожежа четвертий день вирує поблизу популярного курорту Коста-дель-Соль, місцева влада вважає, що це був навмисний підпал.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Регіональне агентство лісових пожеж Андалусії заявило, що за останню ніч умови покращилися, і 400 вогнеборців за підтримки 41 гелікоптера працювали над ліквідацією пожежі.

Пожежа почалася ще в середу в гірській місцевості і швидко поширилися через сильний вітер та високу температуру. Понад 1000 осіб змушені були евакуюватися, одна людина загинула.

Регіональне агентство лісових пожеж у суботу попросило жителів двох містечок залишатися вдома через небезпеку низького диму в цій місцевості.

Начальник Управління регіонального середовища Кармен Креспо заявила, що пожежу, ймовірно, розпочали навмисно, а слідчі працюють над з'ясуванням деталей.

Регіональний президент Андалусії Хуанма Морено відвідав район у суботу і пообіцяв спіймати винних.

"Це може зайняти місяць, два місяці чи рік, але ми притягнемо їх до відповідальності", - заявив він.

Нагадаємо, 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. У той же час, сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

Як відомо, цього літа від масштабних пожеж потерпали всі середземноморські країни, особливо Греція і Туреччина.

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