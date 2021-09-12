В Испании около популярного курорта четвертый день бушуют лесные пожары

Лесной пожар четвертый день бушует вблизи популярного курорта Коста-дель-Соль, местные власти считают, что это был умышленный поджог.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Региональное агентство лесных пожаров Андалусии заявило, что за последнюю ночь условия улучшились, и 400 пожарных при поддержке 41 вертолета работали над ликвидацией пожара.

Пожар начался еще в среду в горной местности и быстро распространился из-за сильного ветра и высокой температуры. Более 1000 человек были вынуждены эвакуироваться, один человек погиб.

Региональное агентство лесных пожаров в субботу попросило жителей двух городов оставаться дома из-за опасности низкого дыма в этой местности.

Начальник Управления региональной среды Кармен Креспо заявила, что пожар, вероятно, начали намеренно, а следователи работают над выяснением деталей.

Региональный президент Андалусии Хуанма Морено посетил район в субботу и пообещал поймать виновных. "Это может занять месяц, два месяца или год, но мы привлечем их к ответственности", - заявил он.

Напомним, 7 сентября два пожара на площади более 1000 гектаров тушили в регионе Галисия на северо-западе Испании. В то же время соседние районы на севере наводят порядок на улицах после наводнений, вызванных мощными ливнями.

Как известно, этим летом от масштабных пожаров страдали все средиземноморские страны, особенно Греция и Турция.

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