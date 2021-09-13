Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Чехия не будет признавать "Талибан" - глава МИД

Понедельник, 13 сентября 2021, 17:23

Прага определенно не должна признавать правительство радикального движения "Талибан" в Афганистане.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Однако министр признал, что с талибами придется вести коммуникацию, и поэтому ЕС должен занять единую позицию в этом вопросе, как предлагали министры иностранных дел блока в начале этого месяца.

"От имени Чешской Республики я говорю: давайте ни в коем случае не признавать талибов. Однако просто очевидно, что нам нужно будет как-то общаться с ними", - сказал Кульганек.

"Талибан должен оцениваться на основании того, что они делают, а не на основании того, что они говорят. Я думаю, что нам еще предстоит всесторонне оценить, как новое правительство будет относиться к своему народу", - добавил министр.

МИД Чехии предложило выделить 1,8 миллиона евро на поддержку гуманитарной помощи и международных организаций, действующих в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил "Талибан" во лжи и заявил, что его страна не будет иметь никаких отношений с вновь правительством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан Чехия
powered by lun.ua

Статьи

Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом

Лукашенко объявил о масштабной закупке российского оружия. Реализация этих планов существенно меняет оборонные расклады для Украины.
13 сентября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко

"Джавелины", "Северный поток-2" и будущее Киева в НАТО: интервью посла Украины в США

Оксана Маркарова: "Все не так просто, не все страны в НАТО одинаково нас поддерживают. Есть те, с кем идут дискуссии".
13 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

20 лет 9/11: как крупнейший в истории теракт изменил Америку и мир

После 9/11 маятник между демократией и безопасностью качнулся в сторону другой. Это стало мощным триггером для усиления позиций радикалов (укр.).
11 сентября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды