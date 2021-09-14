Латвія вводить безкоштовний громадський транспорт на низці регіональних маршрутів

У Латвії з 1 жовтня на 15 регіональних маршрутах введуть безкоштовний громадський транспорт.

Про це повідомила пресслужба Автотранспортній дирекції, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Транспорт буде безкоштовним на 60 рейсах, для деяких або для всіх рейсів маршруту.

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Безкоштовний транспорт з'явиться в округах Алуксне, Руєна, Смілтене, Стренчі, Валка, Цібла, Лудза, Дагда, Балви, Ругаї, Виляки, Єкабпілс, Яунєлгава, Ерглі і Салдус.

Є кілька критеріїв, які визначають введення безкоштовного громадського транспорту. Населення місцевості становить менше чотирьох осіб на квадратний кілометр, частка державних субсидій на утримання маршруту або рейсу становить не менше 85%, кількість рейсів за маршрутом - не більше ніж шість в день, а виручка від продажу квитків не перевищує 15%.

Автобуси курсуватимуть за розкладом, вказаним на табличках біля зупинок і на сайті, а пасажири отримуватимуть "нульові" квитки, щоб Автотранспортній дирекції була доступна статистика про затребуваність кожного рейсу.

Розмір дотацій від держави також особливо не зміниться, оскільки компенсувати доведеться всього лише незначну частину не отриманих за квитки коштів.

Маршрути, на яких будуть надаватися безкоштовні пасажирські перевезення, планується переглядати раз на рік.

Нагадаємо, Люксембург в 2020 році став першою країною світу з безкоштовним громадським транспортом.

Значна частина автобусних перевезень безкоштовна і в Естонії.

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