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Латвия вводит бесплатный общественный транспорт на ряде региональных маршрутов

Вторник, 14 сентября 2021, 12:56

В Латвии с 1 октября на 15 региональных маршрутах введут бесплатный общественный транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Автотранспортной дирекции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Транспорт будет бесплатным на 60 рейсах, для некоторых или для всех рейсов маршрута.

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Бесплатный транспорт появится в округах Алуксне, Руена, Смилтене, Стренчи, Валка, Цибла, Лудза, Дагда, Балви, Ругаи, Виляки, Екабпилс, Яунелгава, Эргли и Салдус.

Есть несколько критериев, которые определяют введение бесплатного общественного транспорта. Населения местности составляет менее четырех человек на квадратный километр, доля государственных субсидий на содержание маршрута или рейса составляет не менее 85%, количество рейсов по маршруту - не более шести в день, а выручка от продажи билетов не превышает 15%.

Автобусы будут курсировать по расписанию, указанному на табличках возле остановок и на сайте, а пассажиры будут получать "нулевые" билеты, чтобы Автотранспортной дирекции была доступна статистика о востребованности каждого рейса.

Размер дотаций от государства также особо не изменится, поскольку компенсировать придется всего лишь незначительную часть неполученных за билеты средств.

Маршруты, на которых будут предоставляться бесплатные пассажирские перевозки, планируется пересматривать раз в год.

Напомним, Люксембург в 2020 году стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом.

Значительная часть автобусных перевозок бесплатна и в Эстонии.

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