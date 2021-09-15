В Испании на шестой день взяли под контроль пожар, выжегший почти 10 000 гектаров

В Испании на шестой день взяли под контроль масшабный пожар в провинции Малага в Андалусии, что выжег почти 10000 гектаров территории и угрожал национальному парку с уникальными видами хвойных деревьев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За все время пожара пришлось эвакуироваться около 3000 человек, погиб один из пожарных.

Пожар называют одним из самых сложных, которые когда-либо возникали на юге страны, в частности из-за ветра, скорости распространения огня и образования специфических облаков, что могут провоцировать новые очаги возгорания. Огонь с вечера среды 8 сентября выжег около 9700 гектаров.

Фото: ALVARO CABRERA / EFE

Огонь краю задел территорию заповедника, где растет уникальный реликтовый вид хвойных - испанская пихта, что встречается только в этом регионе.

Почти до вечера понедельника огонь продвигался на все новые территории, пока усилиям пожарных не помогла смена погоды.

"Дождь, который длился много часов подряд, стал нашим лучшим союзником, в дополнение к замечательной работе пожарной команды", - отметил премьер Андалусии Хуанма Морено, добавив, что на месте все еще остаются активные очаги огня.

Эвакуированные люди во вторник начали возвращаться в свои дома. Первые эвакуированы из-под Эстепона, где начинался пожар, смогли вернуться несколькими днями ранее.

Пожар стал худшим в Андалусии с 2012 года, когда по неосторожности людей, которые жгли стерню, выгорели более 8000 гектаров.

Напомним, 7 сентября два пожара на площади более 1000 гектаров тушили в регионе Галисия на северо-западе Испании. В то же время соседние районы на севере наводят порядок на улицах после наводнений, вызванных мощными ливнями.

Как известно, этим летом от масштабных пожаров страдали все средиземноморские страны, особенно Греция и Турция.

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