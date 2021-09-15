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У Північній Ірландії заарештували 4 підозрюваних у справі про загибель журналістки

Середа, 15 вересня 2021, 17:34

Поліція Північної Ірландії заарештувала чотирьох чоловіків в рамках розслідування смерть журналістки Ліри Маккі в Лондондеррі у квітні 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Чоловіки у віці 19, 20, 21 та 33 років були заарештовані в середу відповідно до Закону про тероризм, повідомила поліція.

Одного чоловіка вже звинувачували у вбивстві, а іншого обвинувачували у заворушеннях та пов'язаних з ним злочинах у ніч убивства журналістки.

"Ці арешти є кульмінацією детального дворічного розслідування вбивства Ліри та подій, які йому передували", - сказав представник поліції.

Раніше у лютому 2020 року звинувачення у вбивстві висунули 52-річному Полу Макінтайру із Деррі. Він свою провину заперечував.

У травні того ж року висунули звинувачення ще двом підозрюваним в участі у заворушеннях. Поліція підозрює, що вони можуть бути пов'язані з дисидентською воєнізованою групою "Нова Ірландська республіканська армія".

Нагадаємо, 29-річна Ліра Маккі загинула 18 квітня 2019 року від вогнепального поранення, коли висвітлювала заворушення у Лондондеррі.

У журналістку влучила куля, коли вона стояла поруч з автомобілем поліції. Від отриманого поранення вона згодом померла у лікарні.

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