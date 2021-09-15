Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Северной Ирландии арестовали четырех подозреваемых по делу о гибели журналистки

Среда, 15 сентября 2021, 17:34

Полиция Северной Ирландии арестовала четырех мужчин в рамках расследования смерти журналистки Лиры Макки в Лондондерри в апреле 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Мужчины в возрасте 19, 20, 21 и 33 лет были арестованы в среду в соответствии с Законом о терроризме, сообщила полиция.

Одного мужчину уже обвиняли в убийстве, а другого обвиняли в беспорядках и связанных с ним преступлениях в ночь убийства журналистки.

"Эти аресты являются кульминацией детального двухлетнего расследования убийства Лиры и событий, которые ему предшествовали", - сказал представитель полиции.

Ранее в феврале 2020 года обвинения в убийстве выдвинули 52-летнему Полу Макинтайру из Дерри. Он свою вину отрицал.

В мае того же года были предъявлены обвинения еще двум подозреваемым в участии в беспорядках. Полиция подозревает, что они могут быть связаны с диссидентской военизированной группой "Новая Ирландская республиканская армия".

Напомним, 29-летняя Лира Макки погибла 18 апреля 2019 года от огнестрельного ранения, когда освещала беспорядки в Лондондерри.

В журналистку попала пуля, когда она стояла рядом с автомобилем полиции. От полученного ранения она впоследствии скончалась в больнице.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания криминал
powered by lun.ua

Статьи

Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай – особенный

Экс-советник президента Трампа: "Нам следует изменить представление, существовавшее во времена администраций Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины".
15 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина

Справедливая судебная система – это что-то очень европейское. И очень евроатлантическое. Пришло время приступить к работе и внедрить эту реформу (укр.)
15 сентября 2021 — Матти Маасикас, посол Евросоюза в Украине

Лекарства для Европы: как украинской фармацевтике выйти на рынок ЕС

Соглашение АСАА между ЕС и Израилем в фармацевтической отрасли – это важный прецедент, к которому может апеллировать Украина при пересмотре СА.
15 сентября 2021 — Назар Бобицкий, UBTA