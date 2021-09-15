В Северной Ирландии арестовали четырех подозреваемых по делу о гибели журналистки

Полиция Северной Ирландии арестовала четырех мужчин в рамках расследования смерти журналистки Лиры Макки в Лондондерри в апреле 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Мужчины в возрасте 19, 20, 21 и 33 лет были арестованы в среду в соответствии с Законом о терроризме, сообщила полиция.

Одного мужчину уже обвиняли в убийстве, а другого обвиняли в беспорядках и связанных с ним преступлениях в ночь убийства журналистки.

"Эти аресты являются кульминацией детального двухлетнего расследования убийства Лиры и событий, которые ему предшествовали", - сказал представитель полиции.

Ранее в феврале 2020 года обвинения в убийстве выдвинули 52-летнему Полу Макинтайру из Дерри. Он свою вину отрицал.

В мае того же года были предъявлены обвинения еще двум подозреваемым в участии в беспорядках. Полиция подозревает, что они могут быть связаны с диссидентской военизированной группой "Новая Ирландская республиканская армия".

Напомним, 29-летняя Лира Макки погибла 18 апреля 2019 года от огнестрельного ранения, когда освещала беспорядки в Лондондерри.

В журналистку попала пуля, когда она стояла рядом с автомобилем полиции. От полученного ранения она впоследствии скончалась в больнице.