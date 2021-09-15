У Чехії оновили правила для водіїв: об'їжджати велосипедистів за 1,5 метра

У Чехії з липня 2022 року автомобілістам доведеться об'їжджати велосипедистів на відстані півтора метра.

Відповідні зміни до Закону про дорожній рух затвердили депутати, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Згідно зі змінами, автомобілісти повинні будуть об'їжджати велосипедистів на відстані, яке відповідає приблизно половині ширини смуги руху. За порушення буде накладено штраф до 2000 крон (близько 80 євро).

Автори поправки заявили, що вони прагнуть підвищити безпеку велосипедистів в дорожньому русі. Аналогічний порядок діє в Німеччині, Франції або Іспанії.

Противники запропонованої відстані вказали, що нове правило неможливо буде дотримуватися або контролювати на багатьох місцевих дорогах. Крім того, вони вказали на той факт, що велосипедист може поводитися агресивно.

"У дитинстві мене збив велосипедист. Крім того, у нас є пішоходи, які навіть більш уразливі, ніж велосипедисти", - сказала депутатка від правлячої партії ANO Зузана Ожанова.

Спочатку пропонувалося, що водій повинен отримати штраф у розмірі до 10 000 крон за недотримання дистанції, у нього могли відібрати посвідчення на пів року. Проте, Сенат знизив штраф до 2000 крон, якщо водій не піддає велосипедиста небезпеці.

Нагадаємо, у Польщі почали діяти суворіші правила для велосипедистів, користувачів самокатів, моноколіс та подібного електротранспорту. Зокрема, їх зможуть штрафувати за перевищення швидкості та створення небезпеки для пішоходів.