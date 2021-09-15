В Чехии обновили правила для водителей: объезжать велосипедистов за 1,5 метра

В Чехии с июля 2022 года автомобилистам придется объезжать велосипедистов на расстоянии полутора метров.

Изменения в Закон о дорожном движении утвердили депутаты, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Согласно изменениям, автомобилисты должны будут объезжать велосипедистов на расстоянии, которое соответствует примерно половине ширины полосы движения. За нарушения будет наложен штраф до 2000 крон (около 80 евро).

Авторы поправки заявили, что они стремятся повысить безопасность велосипедистов в дорожном движении. Аналогичный порядок действует в Германии, Франции или Испании.

Противники предложенного расстояния указали, что новую меру невозможно будет соблюдать или контролировать на многих местных дорогах. Кроме того, они раскритиковали тот факт, что велосипедист может вести себя агрессивно.

"В детстве меня сбил велосипедист. Кроме того, у нас есть пешеходы, которые даже более уязвимы, чем велосипедисты", - сказала депутат от правящей партии ANO Зузана Ожанова.

Изначально предлагалось, что водитель должен получить штраф в размере до 10 000 крон за несоблюдение дистанции, у него могли отобрать права на вождение на полгода. Тем не менее, Сенат снизил штраф до 2000 крон, если водитель не подвергает велосипедиста опасности.