ЄСПЛ визнав дискримінацією позбавлення матері опіки над дитиною через сексуальну орієнтацію

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення проти Польщі та визнав дискримінацію національними судами жінки, у якої після розлучення відібрали право опікуватися дітьми через її сексуальну орієнтацію та передали це право екс-чоловікові.

Про це йдеться у рішенні, опублікованому 16 вересня, пише "Європейська правда". Прізвище скаржниці залишили анонімним.

Суд дійшов висновку, що до батьків під час прийняття рішення про право опіки над дітьми ставилися по-різному саме через сексуальну орієнтацію матері і це є порушенням статей 8 і 14 Європейської конвенції з прав людини - щодо права на приватне життя і заборону дисримінації. Таке рішення суд ухвалив шістьома голосами проти одного.

Жінка 1970 року народження має чотирьох дітей, народжених після шлюбу у 1993 році. У 2005 році вона ініціювала розлучення - після того, як закохалася в іншу жінку та почала з нею стосунки.

Її власні батьки не змогли прийняти рішення дочки і тому претендували на опіку над внуками. Їм тимчасово передали так право, при цьому, єдина суддя, яка розглядала справу, нібито добре знайома з ними.

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Після скарги обох з подружжя інший суд змінив це рішення і передав жінці повні батьківські права та права опіки над усіма дітьми; шлюб було розірвано.

У 2006 році екс-чоловік попросив переглянути рішення щодо опіки. Коли розглядалося питання, як батьки дотримуються своїх обов’язків, жінку запитували про її сексуальну орієнтацію і стосунки з партнеркою. Суд після цього передав повні права опіки над дітьми їхньому батькові, обмеживши права матері.

Вона подала апеляцію, наполягаючи, що завжди більше піклувалася про них, а батько після розірвання шлюбу проводив з ними зовсім мало часу. Її апеляцію відхилили, попри те, що екс-чоловік пропонував залишити за жінкою право опікуватися наймолодшою дитиною, і після тривалого процесу у неї врешті забрали право опікуватися і найменшою дитиною з аргументацією, що матір "надто сконцентрована на собі та своїх стосунках з партнеркою". Апеляцію суд відхилив, вирішивши, що семирічний хлопчик має жити разом з рештою дітей у батька, тому що так краще для його розвитку і краще через "більшу роль батька у формуванні у дитини чоловічої моделі поведінки".

Жінка знову подала апеляцію, заявляючи, що в екс-чоловіка не вистачає часу на всіх дітей і за ним більше доглядають сестри і дідусь з бабусею. Вона також доводила, що суд не враховував інтереси дитини, але зважав на гомофобні погляди батька, і що причиною такого рішення є виключно її орієнтація.

Після всіх рішень не на свою користь, жінка звернулася до ЄСПЛ у 2010 році.

"Суд встановив, що сексуальна орієнтація заявниці та її відносини з іншою жінкою постійно були у центрі уваги на всіх етапах судового розгляду. Суд дійшов висновку про наявність різного ставлення до заявниці та інших, хто хотів отримати право повної опіки. Різниця грунтувалася на її сексуальній орієнтації, тому прирівнюється до дискримінації", - йдеться у рішенні.

Заявниці присудили компенсацію у розмірі 10 000 євро за моральну шкоду.