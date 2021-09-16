ЕСПЧ признал дискриминацией лишение матери опеки над ребенком из-за сексуальной ориентации

Европейский суд по правам человека принял решение против Польши и признал дискриминацию национальными судами женщины, которую после развода лишили права опеки над детьми из-за её сексуальной ориентации и передали это право экс-супругу.

Об этом говорится в решении, опубликованном 16 сентября, пишет "Европейская правда". Фамилию женщины оставили анонимной.

Суд пришел к выводу, что к родителям при принятии решения о праве опеки над детьми относились по-разному именно из-за сексуальной ориентации матери и это является нарушением статей 8 и 14 Европейской конвенции по правам человека - о праве на частную жизнь и запрете дисриминации. Такое решение суд принял шестью голосами против одного.

Женщина 1970 года рождения имеет четырех детей, рожденных после брака в 1993 году. В 2005 году она инициировала развод - после того, как влюбилась в другую женщину и начала с ней отношения.

Ее собственные родители не смогли принять решение дочери и поэтому попросили право опекаться внуками. Им временно передали такое право, при этом, единственная судья, который рассматривала дело, якобы хорошо знакома с ними.

После жалобы обоих супругов другой суд изменил это решение и передал женщине полные родительские права и права опеки над всеми детьми; брак был расторгнут.

В 2006 году экс-супруг попросил пересмотреть решение по поводу того, кто из родителей будет главным воспитателем детей. Когда рассматривался вопрос, как родители выполняют свои обязанности, женщину спрашивали о её сексуальной ориентации и отношениях с партнершей. Суд после этого передал полные права опеки над детьми их отцу, ограничив права матери.

Она подала апелляцию, настаивая, что всегда больше заботилась о детях, а отец после развода проводил с ними совсем мало времени. Ее апелляцию отклонили, несмотря на то, что экс-супруг предлагал оставить за женщиной право воспитывать самого младшего ребенка, и после длительного процесса у неё в итоге забрали право и на него - с аргументацией, что мать "слишком сконцентрирована на себе и своих отношениях с партнершей". Апелляцию суд отклонил, решив, что семилетний мальчик должен жить вместе с остальными детьми у отца, потому что так лучше для его развития и лучше из-за "большей роли отца в формировании у ребенка мужской модели поведения".

Женщина снова подала апелляцию, заявляя, что у экс-супруга не хватает времени на всех детей и за ним больше ухаживают сестры и дедушка с бабушкой. Она также говорила о том, что суд не учитывал интересы ребенка, но учитывал гомофобные взгляды отца, и что причиной такого решения является исключительно её ориентация.

После всех решений не в свою пользу, женщина обратилась в ЕСПЧ в 2010 году.

"Суд установил, что сексуальная ориентация заявительницы и её отношения с другой женщиной постоянно были в центре внимания на всех этапах судебного разбирательства. Суд пришел к выводу о наличии различного отношения к заявительнице и другим, кто хотел получить право полной опеки. Разница основывалась на её сексуальной ориентации, поэтому приравнивается к дискриминации", - говорится в решении.

Заявительнице присудили компенсацию в размере 10 000 евро за моральный ущерб.