У Британії через пошкодження силового кабелю під Ла-Маншем злетіли ціни на електроенергію

Через несправність ключового кабелю, що дозволяє обмін електроенергією між мережами Британії і Франції, в Британії різко підскочили ціни на електроенергію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Пожежа на Interconnexion France-Angleterre (IFA) сталася вранці 15 вересня. Під час неї ніхто не постраждав, але кабель, що проходить під Ла-Машем, після того вийшов з ладу.

Читайте також В Іспанії оголосили термінові заходи для зниження рекордно високих цін на електроенергію

Оператор National Grid заявив, що кабель не зможе працювати до 25 вересня, а після того щонайменш до кінця березня 2022 року буде працювати на половину потужності.

У середу ціни на електроенергію у Британії підскочили на 19%, до 475 фунтів за МВт/год.

Ще перед цим енергетичний регулятор Ofgem попередив про очікуване підвищення платежів за електроенергію через те, що у всьому світі ростуть ціни на енергоресурси.

National Grid повідомив, що продовжує з’ясовувати обставини пожежі.

Франція є найбільшим постачальником електроенергії до Британії. Другий з інтерконекторів внаслідок проблеми не постраждав і працює у звичайному режимі.