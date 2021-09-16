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У Британії через пошкодження силового кабелю під Ла-Маншем злетіли ціни на електроенергію

Четвер, 16 вересня 2021, 15:14

Через несправність ключового кабелю, що дозволяє обмін електроенергією між мережами Британії і Франції, в Британії різко підскочили ціни на електроенергію. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Пожежа на Interconnexion France-Angleterre (IFA) сталася вранці 15 вересня. Під час неї ніхто не постраждав, але кабель, що проходить під Ла-Машем, після того вийшов з ладу.  

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Оператор National Grid заявив, що кабель не зможе працювати до 25 вересня, а після того щонайменш до кінця березня 2022 року буде працювати на половину потужності. 

У середу ціни на електроенергію у Британії підскочили на 19%, до 475 фунтів за МВт/год.

Ще перед цим енергетичний регулятор Ofgem попередив про очікуване підвищення платежів за електроенергію через те, що у всьому світі ростуть ціни на енергоресурси. 

National Grid повідомив, що продовжує з’ясовувати обставини пожежі. 

Франція є найбільшим постачальником електроенергії до Британії. Другий з інтерконекторів внаслідок проблеми не постраждав і працює у звичайному режимі.

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Велика Британія
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