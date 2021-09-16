В Британии из-за повреждения силового кабеля под Ла-Маншем взлетели цены на электроэнергию
Из-за неисправности ключевого кабеля, позволяющего обмен электроэнергией между сетями Великобритании и Франции, в Великобритании резко подскочили цены на электроэнергию.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.
Пожар на Interconnexion France-Angleterre (IFA) произошел утром 15 сентября. Во время него никто не пострадал, но кабель под Ла-Машем после этого вышел из строя.
Оператор National Grid заявил, что кабель не сможет работать до 25 сентября, а после того как минимум до конца марта 2022 года будет работать на половину мощности.
В среду цены на электроэнергию в Великобритании подскочили на 19%, до 475 фунтов за МВт/ч.
Еще перед этим энергетический регулятор Ofgem предупредил об ожидаемом повышении платежей за электроэнергию из-за того, что во всем мире растут цены на энергоресурсы.
National Grid сообщил, что продолжает выяснять обстоятельства пожара.
Франция является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Великобритании. Второй из интерконнекторов в результате не пострадал и работает в обычном режиме.