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В Британии из-за повреждения силового кабеля под Ла-Маншем взлетели цены на электроэнергию

Четверг, 16 сентября 2021, 15:14

Из-за неисправности ключевого кабеля, позволяющего обмен электроэнергией между сетями Великобритании и Франции, в Великобритании резко подскочили цены на электроэнергию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Пожар на Interconnexion France-Angleterre (IFA) произошел утром 15 сентября. Во время него никто не пострадал, но кабель под Ла-Машем после этого вышел из строя.

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Оператор National Grid заявил, что кабель не сможет работать до 25 сентября, а после того как минимум до конца марта 2022 года будет работать на половину мощности.

В среду цены на электроэнергию в Великобритании подскочили на 19%, до 475 фунтов за МВт/ч.

Еще перед этим энергетический регулятор Ofgem предупредил об ожидаемом повышении платежей за электроэнергию из-за того, что во всем мире растут цены на энергоресурсы.

National Grid сообщил, что продолжает выяснять обстоятельства пожара.

Франция является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Великобритании. Второй из интерконнекторов в результате не пострадал и работает в обычном режиме.

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Великобритания
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