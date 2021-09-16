Франция выплатит домохозяйствам с низкими доходами по 100 евро гранта на энергоносители

В ответ на рост цен на энергоносители правительство Франции планирует выделить в декабре по 100 евро для 5,8 млн домохозяйств, чтобы помочь им оплатить счета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ожидается, что премьер-министр Жан Кастекс объявит об этом в четверг.

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Выплата в размере 100 евро будет предназначена для 5,8 млн домохозяйств, уже имеющих право на участие в схеме chèques énergie (энергетические чеки). Это ежегодный платеж в размере от 48 до 277 евро, который помогает семьям с низкими доходами оплачивать счета за газ и электроэнергию.

Схема chèque énergie открыта для всех резидентов Франции, а не только для граждан страны, чей доход ниже определенного уровня.

На этот шаг правительство страны идет в связи с тем, что миллионы людей во Франции ощущают последствия роста цен на энергоносители.

С 1 сентября тарифы на бытовой газ во Франции выросли на 8,7%. А в августе цены на энергоносители в целом были на 12,7% выше, чем в предыдущем году.

Этот рост объясняют увеличением мирового спроса, связанного с восстановлением экономики.

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Одноразовый чек позволит людям "пройти через этот вынужденный этап роста цен", сообщили BFM источники в правительстве.

Жилой фонд Fondation Abbé-Pierre приветствовал эту новость, но назвал ее "лейкопластырем", а не долгосрочным решением, поскольку в среднем люди тратят на отопление 1600-1800 евро в год.

Как сообщалось, в Британии резко подскочили цены на электроэнергию из-за неисправности ключевого кабеля, позволяющего обмен электроэнергией между сетями Великобритании и Франции.

В Испании объявили срочные меры по снижению рекордно высоких цен на электроэнергию.

В Италии цены на электроэнергию с октября вырастут на 40%.