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У Німеччині розпочався суд у справі "дизельгейту" - найбільшого скандалу в автоіндустрії

Четвер, 16 вересня 2021, 18:24

Через шість років після скандалу з махінаціями даних про викиди автомобілів Volkswagen, чотири колишні менеджери і інженера концерну постали перед судом в німецькому місті Брауншвейг за участь у глобальному шахрайстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Серед іншого, обвинувачені звинувачуються в комерційному шахрайстві і ухиленні від сплати податків за встановлення підробленого програмного забезпечення на мільйони автомобілів. Це перша кримінальна справа проти керівників VW в Німеччині.

Скандал, відомий як "дизельгейт", став найбільшим в сучасній автомобільній індустрії. Він розгорівся після того, як стало відомо, що автомобілі VW виділяли викиди шкідливих оксидів азоту, які у багато разів перевищували допустимі норми, але в лабораторних випробуваннях дані були краще, ніж у інших виробників. Автовиробник нелегально вбудовував програмне забезпечення в управління дизельних двигунів.

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Прокурори заявили на першому слуханні, що не тільки провідні інженери, а й менеджери середньої ланки і колишні члени ради директорів знали про спробу обману влади в Сполучених Штатах, де шахрайство вперше виявилося у вересні 2015 року.

Вони стверджували, що обвинувачені погодилися приховати існування пристроїв від регулюючих органів США з охорони навколишнього середовища.

З того часу Volkswagen виплатив мільярди доларів компенсації власникам дизельних двигунів VW по всьому світу, які заявили, що компанія збрехала їм про вплив їх автомобілів на навколишнє середовище.

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Незадовго до початку судового розгляду суд Брауншвейга ухвалив рішення, що справа проти колишнього виконавчого директора Мартіна Вінтеркорна буде предметом "окремого слухання і рішення".

74-річний Вінтеркорн після операції страждав від проблем зі здоров'ям. Вінтеркорн пішов зі своєї посади невдовзі після того, як вибухнув скандал.

Незалежно від результату апеляції очікується тривалий судовий розгляд. В даний час на суд заплановано 133 дні, а це значить, що він триватиме до літа 2023 року.

У разі визнання винними обвинуваченим загрожує тюремне ув'язнення терміном від 6 місяців до 10 років.

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