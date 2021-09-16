У Німеччині розпочався суд у справі "дизельгейту" - найбільшого скандалу в автоіндустрії

Через шість років після скандалу з махінаціями даних про викиди автомобілів Volkswagen, чотири колишні менеджери і інженера концерну постали перед судом в німецькому місті Брауншвейг за участь у глобальному шахрайстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Серед іншого, обвинувачені звинувачуються в комерційному шахрайстві і ухиленні від сплати податків за встановлення підробленого програмного забезпечення на мільйони автомобілів. Це перша кримінальна справа проти керівників VW в Німеччині.

Скандал, відомий як "дизельгейт", став найбільшим в сучасній автомобільній індустрії. Він розгорівся після того, як стало відомо, що автомобілі VW виділяли викиди шкідливих оксидів азоту, які у багато разів перевищували допустимі норми, але в лабораторних випробуваннях дані були краще, ніж у інших виробників. Автовиробник нелегально вбудовував програмне забезпечення в управління дизельних двигунів.

Прокурори заявили на першому слуханні, що не тільки провідні інженери, а й менеджери середньої ланки і колишні члени ради директорів знали про спробу обману влади в Сполучених Штатах, де шахрайство вперше виявилося у вересні 2015 року.

Вони стверджували, що обвинувачені погодилися приховати існування пристроїв від регулюючих органів США з охорони навколишнього середовища.

З того часу Volkswagen виплатив мільярди доларів компенсації власникам дизельних двигунів VW по всьому світу, які заявили, що компанія збрехала їм про вплив їх автомобілів на навколишнє середовище.

Незадовго до початку судового розгляду суд Брауншвейга ухвалив рішення, що справа проти колишнього виконавчого директора Мартіна Вінтеркорна буде предметом "окремого слухання і рішення".

74-річний Вінтеркорн після операції страждав від проблем зі здоров'ям. Вінтеркорн пішов зі своєї посади невдовзі після того, як вибухнув скандал.

Незалежно від результату апеляції очікується тривалий судовий розгляд. В даний час на суд заплановано 133 дні, а це значить, що він триватиме до літа 2023 року.

У разі визнання винними обвинуваченим загрожує тюремне ув'язнення терміном від 6 місяців до 10 років.