В Германии начался суд по делу "дизельгейта" - крупнейшего скандала в автоиндустрии

Спустя шесть лет после скандала с махинациями данных о выбросf[ автомобилей Volkswagen, четыре бывших менеджера и инженера концерна предстали перед судом в немецком городе Брауншвейг за участие в глобальном мошенничестве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Среди прочего, обвиняемые обвиняются в коммерческом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов за установку подделанного программного обеспечения на миллионы автомобилей. Это первое уголовное дело против руководителей VW в Германии.

Скандал, известный как "дизельгейт", стал крупнейшим в современной автомобильной индустрии. Он разгорелся после того, как стало известно, автомобили VW выделяли выбросы вредных оксидов азота, во много раз превышающие допустимые, но в лабораторных испытаниях данные были лучше, чем у других производителей. Автопроизводитель нелегально встраивал программное обеспечениt в управлении дизельных двигателей.

Прокуроры заявили на первом слушании, что не только ведущие инженеры, но и менеджеры среднего звена и бывшие члены совета директоров знали о попытке обмана властей в Соединенных Штатах, где мошенничество впервые выявилось в сентябре 2015 года.

Обвиняемые утверждали, что обвиняемые согласились скрыть существование устройств от регулирующих органов США по охране окружающей среды.

С тех пор Volkswagen выплатил миллиарды долларов в качестве компенсации владельцам дизельных двигателей VW по всему миру, которые говорят, что компания солгала им о воздействии их автомобилей на окружающую среду.

Незадолго до начала судебного разбирательства суд Брауншвейга постановил, что дело против бывшего исполнительного директора Мартина Винтеркорна будет предметом "отдельного слушания и решения".

74-летний Винтеркорн после операции страдал от проблем со здоровьем. Прокуратура подала апелляцию на разделение производства. Винтеркорн ушел со своей должности вскоре после того, как разразился скандал.

Независимо от результата апелляции ожидается длительное судебное разбирательство. В настоящее время на суд запланировано 133 дня, а это значит, что оно продлится до лета 2023 года.

В случае признания виновными обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от 6 месяцев до 10 лет.