У Лондоні засекретили заповіт принца Філіпа на 90 років

Високий суд Лондона засекретив заповіт принца Філіпа на 90 років, щоб захистити гідність і репутацію його вдови королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У Британії вже понад століття існує традиція, що після смерті високопоставленого члена королівської сім'ї суди просять утримати їхній заповіт у таємниці.

У випадку останньої волі принца Філіпа через 90 років відбудеться приватний процес, щоб вирішити, чи можна розкривати заповіт.

Слухання щодо заповіту відбулися у липні за зачиненими дверима. Рішення ухвалив суддя у сімейних справах Ендрю Макфарлейн.

За його словами, як глава відділення у сімейних справах Високого суду він є хранителем сейфа, в якому зберігається понад 30 конвертів. У кожному з них знаходиться запечатаний заповіт померлого члена королівської сім'ї.

"Я вважав, що через конституційного положення суверена доречно мати особливу практику щодо королівських заповітів. Необхідно посилити захист, що надається дійсно особистим аспектам життя цієї обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність суверена і близьких членів її сім'ї", - постановив суддя.

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Суддя сказав, що він не бачив заповіту принца Філіпа, і йому нічого не відомо про його зміст, окрім дати його виконання і особистості призначеного виконавця.

"Я прийняв подання, що, хоча громадськість може виявити цікавість щодо приватних домовленостей, які член королівської сім'ї може висловити в своєму заповіті, немає справжнього суспільного інтересу в тому, щоб громадськість знала цю повністю конфіденційну інформацію", - сказав він.

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

Церемонія похорону принца Філіпа відбулась 17 квітня.