В Лондоне засекретили завещание принца Филиппа на 90 лет

Высокий суд Лондона засекретил завещание принца Филиппа на 90 лет, чтобы защитить достоинство и деловую репутацию его вдовы королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В Британии уже более века существует традиция, что после смерти высокопоставленного члена королевской семьи суды просят держать их завещание в тайне.

В случае последней воли принца Филиппа через 90 лет состоится частный процесс, чтобы решить, можно ли раскрывать завещание.

Слушания по завещанию состоялись в июле за закрытыми дверями. Решение принял судья по семейным делам Эндрю Макфарлейн.

По его словам, как глава отделения по семейным делам Высокого суда, он является хранителем сейфа, в котором хранится более 30 конвертов. В каждом из них находится запечатанное завещание умершего члена королевской семьи.

"Я считал, что из-за конституционного положения суверена уместно иметь особую практику в отношении королевских завещаний. Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство суверена и близких членов его семьи", - постановил судья.

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Судья сказал, что он не видел завещания принца Филиппа, и ему ничего не известно о его содержании, кроме даты его исполнения и личности назначенного исполнителя.

"Я принял представление, что, хотя общественность может проявить интерес в отношении частных договоренностей, которые член королевской семьи может выразить в своем завещании, нет настоящего общественного интереса в том, чтобы общественность знала эту полностью конфиденциальную информацию", - сказал он.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.

Церемония похорон принца Филиппа состоялась 17 апреля.