В Северной Ирландии предъявлены обвинения двум подозреваемым по делу о гибели журналистки

Полиция Северной Ирландии сообщила о выдвижении обвинений двум арестованным по делу о гибели журналистки и ЛГБТ-активистки Лиры МакКи, которая погибла во время беспорядков в Лондондерри в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Кроме того, 21-летнему и 33-летнему мужчинам выдвигают обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием с намерением создать угрозу для жизни, а также в бросании зажигательной смеси.

Это двое из четырех подозреваемых, арестованных в среду 15 сентября. Третьего обвиняют в участии в беспорядках и бросании зажигательной смеси. Четвертого временно отпустили.

Ранее в феврале 2020 года обвинения в убийстве выдвинули 52-летнему Полу Макинтайру из Дерри. Он свою вину отрицал.

В мае того же года были предъявлены обвинения еще двум подозреваемым в участии в беспорядках. Полиция подозревает, что они могут быть связаны с диссидентской военизированной группой "Новая Ирландская республиканская армия".

29-летняя Лира МакКи погибла 18 апреля 2019 года от огнестрельного ранения, когда освещала беспорядки в Лондондерри.

В журналистку попала пуля, когда она стояла рядом с автомобилем полиции. От полученного ранения она впоследствии скончалась в больнице.