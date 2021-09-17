Прем'єр головуючої в ЄС Словенії закликав підтримати Литву в суперечці з Китаєм

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша закликав інших лідерів ЄС підтримати Литву в її суперечці з Китаєм через представництво Тайваню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Янша заявив, що країна зіткнулася з "безпрецедентними проблемами в стосунках з Китаєм".

"Висилка литовського посла і використання торгівлі в якості зброї в дипломатичній суперечці проти однієї держави-члена є ганебною подією, яке вплине на відносини між ЄС і Китаєм в цілому", - заявив він.

У листі, направленому лідерам ЄС у зв'язку з запланованим самітом на початку жовтня, говориться: "Ми зможемо успішно протистояти Китаю тільки з єдиним, послідовним і загальним підходом. Ми повинні підтримати кожну державу ЄС, яке стикається з тиском".

"Поважаючи нашу давню політику" єдиного Китаю", Тайвань залишається нашим важливим партнером. Цього не можна заперечувати", - додав Янша. Словенія зараз головує в ЄС.

Міністерство закордонних справ Китаю виступило з відповіддю, а офіційний представник міністерства Чжао Ліцзянь закликав Словенію і ЄС "зайняти правильну і об'єктивну позицію з питань, пов'язаних з Тайванем, і не використовувати цю тему для створення нових проблем у відносинах Китаю та ЄС".

Нагадаємо, 3 вересня Міністерство закордонних справ Литви відкликало посла в Китаї Діану Міцкявічене для консультацій на тлі дипломатичної суперечки з Пекіном.

10 серпня МЗС Китаю оголосило про відкликання посла з Литви і вимагало у Вільнюса відкликати свого посла з Пекіна.

Пізніше посол Литви в Китаї заявила, що її попросили покинути країну.

У Китаї заявили, що уряд Литви, не звертаючи уваги на неодноразові заяви Пекіна щодо потенційних наслідків, оголосив про своє рішення дозволити тайванській владі відкрити своє представництво в країні.