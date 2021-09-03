Литва відкликала посла з Китаю на тлі суперечки навколо представництва Тайваню

Міністерство закордонних справ Литви відкликало посла в Китаї Діану Міцкявічене для консультацій на тлі дипломатичної суперечки з Пекіном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті відомства.

"Посольство Литви в Китаї працює у звичайному режимі", - зазначили у міністерстві, додавши, що посла відкликають з урахуванням заяви Китаю від 10 серпня.

Нагадаємо, 10 серпня МЗС Китаю оголосило про відкликання посла з Литви і вимагало у Вільнюса відкликати свого посла з Пекіна.

Пізніше посол Литви в Китаї заявила, що її попросили покинути країну.

У Китаї заявили, що уряд Литви, не звертаючи уваги на неодноразові заяви Пекіна щодо потенційних наслідків, оголосив про своє рішення дозволити тайванській владі відкрити своє представництво в країні.