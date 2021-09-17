Премьер председательствующей в ЕС Словении призвал поддержать Литву в споре с Китаем

Премьер-министр Словении Янез Янша призвал других лидеров ЕС поддержать Литву в ее споре с Китаем из-за представительства Тайваня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Янша заявил, что страна столкнулась с "беспрецедентными проблемами в отношениях с Китаем".

"Высылка литовского посла и использование торговли в качестве оружия в дипломатическом споре против одного государства-члена является позорным событием, которое повлияет на отношения между ЕС и Китаем в целом", - заявил он.

В письме, направленном лидерам ЕС в связи с запланированным саммитом в начале октября, говорится: "Мы сможем успешно противостоять Китаю только с одним, последовательным и общим подходом. Мы должны поддержать каждое государство ЕС, которое сталкивается с давлением".

"Уважая нашу давнюю политику "единого Китая", Тайвань остается нашим важным партнером. Этого нельзя отрицать", - добавил Янша. Словения сейчас председательствует в ЕС.

Министерство иностранных дел Китая выступило с ответом, а официальный представитель министерства Чжао Лицзян призвал Словению и ЕС "занять правильную и объективную позицию по вопросам, связанным с Тайванем, и не использовать эту тему для создания новых проблем в отношениях Китая и ЕС".

Напомним, 3 сентября Министерство иностранных дел Литвы отозвало посла в Китае Диану Мицкявичене для консультаций на фоне дипломатического спора с Пекином.

10 августа МИД Китая объявил об отзыве посла из Литвы и требовал от Вильнюса отозвать своего посла из Пекина.

Позже посол Литвы в Китае заявила, что ее попросили покинуть страну.

В Китае заявили, что правительство Литвы, не обращая внимания на неоднократные заявления Пекина о потенциальных последствиях, объявило о своем решении позволить тайваньской власти открыть свое представительство в стране.