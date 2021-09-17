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Греція на піку туристичного сезону пережила стрибок міжнародного авіатрафіку

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:26

Згідно з даними Управління цивільної авіації Греції, опублікованими в п'ятницю, в серпні, в розпал літнього туристичного сезону, обсяг міжнародних авіаперевезень в Грецію значно збільшився.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з даними, закордонні прибуття майже подвоїлися в цьому місяці до 3 042 098 осіб порівняно з 1 666 222 роком раніше, коли світ охопила перша хвиля пандемії COVID-19.

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Греція, де приблизно п'ята частина економічного виробництва припадає на туризм, в 2020 році зазнала найсерйознішого спаду повітряного руху за всю історію спостережень. При цьому кількість прибуттів знизилася на 75% в порівнянні з попереднім роком.

В цьому році, завдяки розгортанню програми вакцинації і широкому доступу до тестування на COVID-19, уряд очікує зростання на 50% в порівнянні з рівнями, що спостерігалися в 2019 році.

Згідно з даними, загальний трафік в аеропортах Греції виріс на 53,7% за перші вісім місяців року. Разом з тим він все ж залишається на 53,8% нижчим від рівня, зафіксованого у той же період в 2019 році.

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Греція Коронавірус Туризм
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