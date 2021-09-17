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Греция на пике туристического сезона пережила скачок международного авиатрафика

Пятница, 17 сентября 2021, 16:26

Согласно данным Управления гражданской авиации Греции, опубликованным в пятницу, в августе, в разгар летнего туристического сезона, объем международных авиаперевозок в Грецию значительно увеличился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно данным, зарубежные прибытия почти удвоились в этом месяце до 3 042 098 человек по сравнению с 1 666 222 годом ранее, когда мир охватила первая волна пандемии COVID-19.

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Греция, где примерно пятая часть экономического производства приходится на туризм, в 2020 году пережила серьезный спад воздушного движения за всю историю наблюдений. При этом количество прибытий снизилось на 75% по сравнению с предыдущим годом.

В этом году, благодаря развертыванию программы вакцинации и широкому доступу к тестированию на COVID-19, правительство ожидает рост на 50% по сравнению с уровнями, которые наблюдались в 2019 году.

Согласно данным, общий трафик в аэропортах Греции вырос на 53,7% за первые восемь месяцев года. Вместе с тем он все же остается на 53,8% ниже уровня, зафиксированного в тот же период в 2019 году.

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