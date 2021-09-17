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Ryanair планирует "агрессивное расширение" в Украине после соглашения об "открытом небе" с ЕС

Пятница, 17 сентября 2021, 17:02

Авиакомпания Ryanair планирует "агрессивное расширение" в Украине после ее присоединения к соглашению об "открытом небе" с ЕС.

Об этом заявил в четверг исполнительный директор компании Майкл О'Лири, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

О'Лири ожидает, что украинское правительство подпишет соглашение до конца года.

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"Единственный рынок, на который я хотел бы указать, - это Украина... Я думаю, что мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому "открытому небу", - сказал О'Лири в обращении к инвесторам после годового общего собрания компании.

О'Лири сказал, что Ryanair сейчас работает из пяти украинских аэропортов на двусторонней основе. Но в стране, по его словам, насчитывается до 12 соответствующих аэропортов.

Трудовые мигранты создадут большой рынок для доступных тарифов Ryanair, которые, по его словам, сейчас составляют около 40 евро за рейс.

Ранее авиакомпания заявляла, что также видит потенциал на внутреннем авиарынке страны.

"Я думаю, что это, безусловно, будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться", - сказал О'Лири.

28 июня Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе с Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве. Подписание ожидается осенью.

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Цель соглашения - уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - должны снизиться цены на билеты.

Документ был парафирован еще в 2013 году, однако до сих пор не был подписан из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Читайте подробнее в статье: Не только лоукостеры: когда заработает и что изменит "открытое небо" с ЕС.

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