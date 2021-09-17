Швейцарія посилила вимоги для в'їзду туристів

Мандрівники, які в'їжджають до Швейцарії і не були вакциновані проти COVID-19 або не перехворіли вірусом, повинні будуть надати негативний результат тесту з 20 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Інфекція знижується, але залишається на високому рівні - занадто високому", - сказав міністр охорони здоров'я Ален Берсет, додавши, що відділення інтенсивної терапії у швейцарських лікарнях залишаються дуже завантаженими.

За його словами, після літніх канікул різко зросла кількість інфекцій і госпіталізацій, і багато хто з тих, хто потрапив в реанімацію, повернулися з-за кордону. "Зараз ми плануємо осінні канікули", - сказав Берсет, маючи на увазі двотижневі канікули в жовтні.

Всі мандрівники, незалежно від статусу вакцинації, також повинні будуть заповнити форму, а ті, хто надає ПЛР-тест при в'їзді, мають пройти другий тест через 4-7 днів після в'їзду.

На цьому тижні Швейцарія ввела нову вимогу для людей пред'являти COVID-сертифікат для входу в бари, ресторани та інші закриті приміщення і заходи, щоб зменшити тиск на лікарні, що борються з четвертою хвилею інфекцій.

З початку пандемії у Швейцарії зареєстровано 823 000 інфекцій і понад 10 000 смертей, в п'ятницю зареєстровано 2095 нових випадків зараження і вісім смертей.

На даний момент 61% швейцарців отримали хоча б одну дозу вакцини.

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