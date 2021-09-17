Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Швейцария ужесточила требования для въезда туристов

Пятница, 17 сентября 2021, 18:47

Въезжающие в Швейцарию путешественники, которые не были вакцинированы против COVID-19 или не переболели вирусом, должны будут предоставить отрицательный результат теста с понедельника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Инфекция снижается, но остается на высоком уровне - слишком высоком", - сказал министр здравоохранения Ален Берсет, добавив, что отделения интенсивной терапии в швейцарских больницах остаются очень загруженными.

По его словам, после летних каникул резко возросло количество инфекций и госпитализаций, и многие из тех, кто попал в реанимацию, вернулись из-за границы. "Сейчас мы планируем осенние каникулы", - сказал Берсет, имея в виду двухнедельные каникулы в октябре.

Все путешественники, независимо от статуса вакцинации, также должны будут заполнить форму, в то время как те, кто предъявляют ПЦР-тест на въезде, должны пройти второй тест через 4-7 дней после въезда.

На этой неделе Швейцария ввела новое требование для людей предъявлять COVID-сертификат для входа в бары, рестораны и другие закрытые помещения и мероприятия, чтобы уменьшить давление на больницы, борющиеся с четвертой волной инфекций.

С начала пандемии в Швейцарии зарегистрировано 823 000 инфекций и более 10 000 смертей, в пятницу зарегистрировано 2095 новых случаев заражения и восемь смертей.

На данный момент 61% швейцарцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

Читайте также - Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швейцария Коронавирус Туризм
powered by lun.ua

Статьи

Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business

Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business. Как теперь заставить правительства проводить дерегуляцию?
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Две недели до взрыва: почему новые выборы только усугубят политический кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии, длящийся уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень (укр.)
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Афганский коллапс: что влияет на позицию Запада по признанию правительства талибов

Какой курс изберут западные страны в отношении захваченного Афганистана и, в частности, нового правительства, сформированного талибами?
17 сентября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды