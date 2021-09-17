Швейцария ужесточила требования для въезда туристов

Въезжающие в Швейцарию путешественники, которые не были вакцинированы против COVID-19 или не переболели вирусом, должны будут предоставить отрицательный результат теста с понедельника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Инфекция снижается, но остается на высоком уровне - слишком высоком", - сказал министр здравоохранения Ален Берсет, добавив, что отделения интенсивной терапии в швейцарских больницах остаются очень загруженными.

По его словам, после летних каникул резко возросло количество инфекций и госпитализаций, и многие из тех, кто попал в реанимацию, вернулись из-за границы. "Сейчас мы планируем осенние каникулы", - сказал Берсет, имея в виду двухнедельные каникулы в октябре.

Все путешественники, независимо от статуса вакцинации, также должны будут заполнить форму, в то время как те, кто предъявляют ПЦР-тест на въезде, должны пройти второй тест через 4-7 дней после въезда.

На этой неделе Швейцария ввела новое требование для людей предъявлять COVID-сертификат для входа в бары, рестораны и другие закрытые помещения и мероприятия, чтобы уменьшить давление на больницы, борющиеся с четвертой волной инфекций.

С начала пандемии в Швейцарии зарегистрировано 823 000 инфекций и более 10 000 смертей, в пятницу зарегистрировано 2095 новых случаев заражения и восемь смертей.

На данный момент 61% швейцарцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

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