Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Болгарія очікує посилення тиску з боку ЄС через Північну Македонію

Четвер, 2 вересня 2021, 15:04

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що тиск ЄС на його країну щодо Північної Македонії буде найсильнішим у найближчі місяці.

Про це він заявив на Стратегічному форумі у Словенії, який збирає лідерів Балкан та ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv..

"Я заявляю всім болгарським партіям, від яких залежить формування регулярного уряду, що європейський тиск на Болгарію зросте, і нам потрібен регулярний уряд і парламент, які чітко відстоюватимуть нашу національну позицію перед європейськими партнерами", - сказав Радев.

Радев повторив, що пріоритетом болгарської зовнішньої політики залишається європейська інтеграція Західних Балкан і що Болгарія найбільше зацікавлена ​​в тому, щоб Північна Македонія стала членом ЄС, додавши, що їй доведеться виконувати свої зобов'язання.

Він наполягав на захисті прав болгар у Північній Македонії, перегляді підручників, які зображують Болгарію з негативним іміджем, та припинення мови ненависті.

"Я закликав наших європейських партнерів не чинити тиск тільки на Болгарію. Я вірю, що спільними зусиллями ми досягнемо стійких рішень. Але цього не можна робити за рахунок національних інтересів Болгарії ", - сказав Радев, який зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, 31 серпня МЗС Болгарії викликало тимчасового керівника посольства Північної Македонії і вручило йому ноту протесту через образу болгарських національних символів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія Північна Македонія
powered by lun.ua

Статті

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден

Важливим є як те, що є у спільній заяві Зеленського і Байдена, так і те, чого там немає.
2 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Джавеліни", план реформ та $3 млрд для бізнесу: текст домовленості лідерів України і США

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися у Білому домі. Публікуємо офіційний текст їхньої домовленості.
1 вересня 2021 — спільна заява