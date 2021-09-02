Болгарія очікує посилення тиску з боку ЄС через Північну Македонію

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що тиск ЄС на його країну щодо Північної Македонії буде найсильнішим у найближчі місяці.

Про це він заявив на Стратегічному форумі у Словенії, який збирає лідерів Балкан та ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv..

"Я заявляю всім болгарським партіям, від яких залежить формування регулярного уряду, що європейський тиск на Болгарію зросте, і нам потрібен регулярний уряд і парламент, які чітко відстоюватимуть нашу національну позицію перед європейськими партнерами", - сказав Радев.

Радев повторив, що пріоритетом болгарської зовнішньої політики залишається європейська інтеграція Західних Балкан і що Болгарія найбільше зацікавлена ​​в тому, щоб Північна Македонія стала членом ЄС, додавши, що їй доведеться виконувати свої зобов'язання.

Він наполягав на захисті прав болгар у Північній Македонії, перегляді підручників, які зображують Болгарію з негативним іміджем, та припинення мови ненависті.

"Я закликав наших європейських партнерів не чинити тиск тільки на Болгарію. Я вірю, що спільними зусиллями ми досягнемо стійких рішень. Але цього не можна робити за рахунок національних інтересів Болгарії ", - сказав Радев, який зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, 31 серпня МЗС Болгарії викликало тимчасового керівника посольства Північної Македонії і вручило йому ноту протесту через образу болгарських національних символів.