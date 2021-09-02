Болгария ожидает усиление давления со стороны ЕС из-за Северной Македонии

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что давление ЕС на его страну из-за Северной Македонии будет самым сильным в ближайшие месяцы.

Об этом он заявил на Стратегическом форуме в Словении, который собирает лидеров Балкан и ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я заявляю всем болгарским партиям, от которых зависит формирование регулярного правительства, что европейское давление на Болгарию возрастет, и нам нужно регулярное правительство и парламент, которые будут четко отстаивать нашу национальную позицию перед нашими европейскими партнерами", - сказал Радев.

Радев повторил, что приоритетом болгарской внешней политики остается европейская интеграция Западных Балкан, и Болгария больше всех заинтересована в том, чтобы Северная Македония стала членом ЕС, добавив, что ей придется выполнять свои обязательства.

Он настаивал на защите прав болгар в Северной Македонии, пересмотре учебников, которые изображают Болгарию с негативным имиджем, и прекращение языка ненависти.

"Я призвал наших европейских партнеров не оказывать давление только на Болгарию. Я верю, что совместными усилиями мы достигнем устойчивых решений. Но этого нельзя делать за счет национальных интересов Болгарии", - сказал Радев, который встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Напомним, 31 августа МИД Болгарии вызвало временного руководителя посольства Северной Македонии и вручило ему ноту протеста из-за обиды болгарских национальных символов.