Британія може перевести до США або Франції атомні підводні човни в разі незалежності Шотландії

Бази атомних підводних човнів Trident можуть бути перенесені з Шотландії в Сполучені Штати або Францію в разі набуття Шотландією незалежності.

Про це свідчать плани британського уряду на випадок непередбачених обставин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

У разі голосування за незалежність Шотландії є три варіанти майбутнього баз Trident, де базуються підводні човни із ядерними ракетами.

Перший буде пов'язаний з переведенням підводних човнів на базу Королівського флоту в Девонпорті, на думку експертів, вартість може досягати 4 мільярдів фунтів стерлінгів.

Другий - перемістити їх в союзну країну, таку як США. Кажуть, що Казначейство підтримує цей варіант, оскільки це буде значно дешевше.

Третій варіант - вести переговори про створення нової британської заморської території в рамках незалежної Шотландії, яка включатиме бази Фаслейн і Коулпорт.

Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії, приєдналася до кампанії за ядерне роззброєння ще підлітком. "Як і багато інших шотландці, мене завжди шокувало, що ядерний арсенал Великобританії зберігався у мене на задньому дворі", - написала вона в 2019 році.

У Шотландській національної партії заявили, що вони "прихильні безпечному і повному виведенню Trident з Шотландії".

Стверджується, що партія розглядає плани з виведення ядерної зброї з території Шотландії протягом трьох років після здобуття незалежності і розробляє плани щодо пом'якшення економічного впливу.

Нагадаємо, у британському уряді заявили, що другий референдум про незалежність Шотландії може відбутися, якщо опитування послідовно показуватимуть, що 60 % шотландців прагнуть нового голосування.

Детальніше читайте у статті Шанс на незалежність: чому Лондон погодився на новий референдум у Шотландії