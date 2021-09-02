Британия может перевести в США или Францию атомные субмарины в случае независимости Шотландии

Базы атомных подводных лодок Trident могут быть перенесены из Шотландии в Соединенные Штаты или Францию ​​в случае обретения Шотландией независимости.

Об этом свидетельствуют планы британского правительства на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В случае голосования за независимость Шотландии есть три варианта будущего баз Trident, где базируются подводные лодки с ядерными ракетами.

Первый будет связан с переводом подводных лодок на базу Королевского флота в Девонпорте, по мнению экспертов, стоимость может достигать 4 миллиардов фунтов стерлингов.

Второй - переместить их в союзную страну, такую ​​как США. Говорят, что Казначейство поддерживает этот вариант, поскольку это будет значительно дешевле.

Третий вариант - вести переговоры о создании новой британской заморской территории в рамках независимой Шотландии, которая будет включать базы Фаслейн и Коулпорт.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии, присоединилась к кампании за ядерное разоружение еще подростком. "Как и многие другие шотландцы, меня всегда шокировало, что ядерный арсенал Великобритании хранился у меня на заднем дворе", - написала она в 2019 году.

В Шотландской национальной партии заявили, что они "привержены безопасному и полному выводу Trident из Шотландии".

Утверждается, что партия рассматривает планы по выводу ядерного оружия с территории Шотландии в течение трех лет после обретения независимости и разрабатывает планы по смягчению экономического влияния.

Напомним, в британском правительстве заявили, что второй референдум о независимости Шотландии может произойти, если опросы будут последовательно показывать, что 60% шотландцев хотят нового голосования.

Подробнее читайте в статье Шанс на независимость: почему Лондон согласился на новый референдум в Шотландии