Британия может перевести в США или Францию атомные субмарины в случае независимости Шотландии
Базы атомных подводных лодок Trident могут быть перенесены из Шотландии в Соединенные Штаты или Францию в случае обретения Шотландией независимости.
Об этом свидетельствуют планы британского правительства на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.
В случае голосования за независимость Шотландии есть три варианта будущего баз Trident, где базируются подводные лодки с ядерными ракетами.
Первый будет связан с переводом подводных лодок на базу Королевского флота в Девонпорте, по мнению экспертов, стоимость может достигать 4 миллиардов фунтов стерлингов.
Второй - переместить их в союзную страну, такую как США. Говорят, что Казначейство поддерживает этот вариант, поскольку это будет значительно дешевле.
Третий вариант - вести переговоры о создании новой британской заморской территории в рамках независимой Шотландии, которая будет включать базы Фаслейн и Коулпорт.
Никола Стерджен, первый министр Шотландии, присоединилась к кампании за ядерное разоружение еще подростком. "Как и многие другие шотландцы, меня всегда шокировало, что ядерный арсенал Великобритании хранился у меня на заднем дворе", - написала она в 2019 году.
В Шотландской национальной партии заявили, что они "привержены безопасному и полному выводу Trident из Шотландии".
Утверждается, что партия рассматривает планы по выводу ядерного оружия с территории Шотландии в течение трех лет после обретения независимости и разрабатывает планы по смягчению экономического влияния.
Напомним, в британском правительстве заявили, что второй референдум о независимости Шотландии может произойти, если опросы будут последовательно показывать, что 60% шотландцев хотят нового голосования.
Подробнее читайте в статье Шанс на независимость: почему Лондон согласился на новый референдум в Шотландии