Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Британия может перевести в США или Францию атомные субмарины в случае независимости Шотландии

Четверг, 2 сентября 2021, 16:52

Базы атомных подводных лодок Trident могут быть перенесены из Шотландии в Соединенные Штаты или Францию ​​в случае обретения Шотландией независимости.

Об этом свидетельствуют планы британского правительства на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В случае голосования за независимость Шотландии есть три варианта будущего баз Trident, где базируются подводные лодки с ядерными ракетами.

Первый будет связан с переводом подводных лодок на базу Королевского флота в Девонпорте, по мнению экспертов, стоимость может достигать 4 миллиардов фунтов стерлингов.

Второй - переместить их в союзную страну, такую ​​как США. Говорят, что Казначейство поддерживает этот вариант, поскольку это будет значительно дешевле.

Третий вариант - вести переговоры о создании новой британской заморской территории в рамках независимой Шотландии, которая будет включать базы Фаслейн и Коулпорт.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии, присоединилась к кампании за ядерное разоружение еще подростком. "Как и многие другие шотландцы, меня всегда шокировало, что ядерный арсенал Великобритании хранился у меня на заднем дворе", - написала она в 2019 году.

В Шотландской национальной партии заявили, что они "привержены безопасному и полному выводу Trident из Шотландии".

Утверждается, что партия рассматривает планы по выводу ядерного оружия с территории Шотландии в течение трех лет после обретения независимости и разрабатывает планы по смягчению экономического влияния.

Напомним, в британском правительстве заявили, что второй референдум о независимости Шотландии может произойти, если опросы будут последовательно показывать, что 60% шотландцев хотят нового голосования.

Подробнее читайте в статье Шанс на независимость: почему Лондон согласился на новый референдум в Шотландии

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Шмигаль Ядерное оружие
powered by lun.ua

Статьи

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Помощь везде, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден

Важно не только то, что есть в совместном заявлении Зеленского и Байдена, но и то, чего там нет.
2 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Джавелины", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США

Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме. Вашему вниманию – официальный текст их договоренности (укр.)
1 сентября 2021