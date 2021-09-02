Польща вживає заходи для протидії загрозам від військових навчань в Білорусі

Польща заявила, що вживає заходи для протидії будь-яким загрозам з боку організованих російською армією військових навчань у Білорусі, які почнуться 10 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило в четвер Міністерство оборони Польщі у заяві, яку отримало агентство Reuters.

Польща готується запровадити надзвичайний стан в регіонах, що межують з Білоруссю, через міграційну кризу, а навчання "Захід-2021" додали напруженості на її кордонах.

Читайте також Рекордний серпень: Польща зафіксувала 3500 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

"Ми використовуємо всі можливі засоби для спостереження за цими навчаннями", - йдеться в заяві міністерства, надісланій електронною поштою.

"У той самий час ми вживаємо всі необхідні (політичні та військові) заходи для нейтралізації можливих загроз або провокацій", - йдеться в повідомленні без уточнення подробиць.

У навчаннях "Захід-2021" будуть задіяні тисячі військовослужбовців, в тому числі з Казахстану, а також танки, артилерія і авіація.

Як повідомлялося, через збільшення військової активності Росії у південно-східній частині Балтійського моря Швеція розмістила додаткових військових на острові Готланд і посилила морську розвідку.