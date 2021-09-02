Польша принимает меры для противодействия угрозам от военных учений в Беларуси

Польша заявила, что принимает меры для противодействия любым угрозам со стороны организованных российской армией военных учений в Беларуси, которые начнутся 10 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства обороны Польши, которое получило агентство Reuters.

Польша готовится ввести чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, из-за миграционного кризиса, а учения "Запад-2021" добавили напряженности на ее границах.

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"Мы используем все возможные средства для наблюдения за этими учениями", - говорится в заявлении министерства, разосланном по электронной почте.

"В то же время мы принимаем все необходимые (политические и военные) меры для нейтрализации возможных угроз или провокаций", - говорится в сообщении без уточнения подробностей.

В учениях "Запад-2021" будут задействованы тысячи военнослужащих, в том числе из Казахстана, а также танки, артиллерия и авиация.

Как сообщалось, из-за увеличения военной активности России в юго-восточной части Балтийского моря Швеция разместила дополнительных военных на острове Готланд и усилила морскую разведку.