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Прем'єр Британії хоче налагодити відносини з Францією після скандалу з підводними човнами

Понеділок, 20 вересня 2021, 08:02

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав зрозуміти, що хоче налагодити відносини з Францією після скандалу з втратою Парижем контракту на підводні човни.

Про це він заявив після прибуття в США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Джонсон приземлився в Нью-Йорку в неділю перед зустріччю з президентом Джо Байденом у вівторок, і намагався заспокоїти Париж, підкреслюючи при цьому тісні відносини Британії з США.

Він повідомив журналістам, що Британія і Франція проводять спільні військові операції на Балканах і в Малі та спільну програму моделювання ядерних випробувань.

"Наша любов до Франції невикорінна. Ми дуже пишаємося нашими відносинами з Францією, і вони мають величезне значення для цієї країни. Це дуже дружні відносини, antente cordiale, які сягають корінням в минуле сторіччя або більше і є для нас абсолютно життєво важливими", - сказав Джонсон.

Перед його заявою стало відомо, що зустріч міністрів оборони Франції Флоранс Парлі і Британії Бена Воллеса, що планувалася в Лондоні, була скасована через ситуацію навколо відмови Австралії від французьких підводних човнів.

Нагадаємо, Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту проти оборонної угоди, яку уклали дві країни спільно з Великою Британією. 

У 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро  на поставку в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Однак, Париж втратив контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.

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Франція Велика Британія
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