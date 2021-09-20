Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Премьер Британии хочет наладить отношения с Францией после скандала с подводными лодками

Понедельник, 20 сентября 2021, 08:02

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что хочет наладить отношения с Францией после скандала с потерей контракта на подводные лодки.

Об этом он заявил после прибытия в США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Джонсон приземлился в Нью-Йорке в воскресенье перед встречей с президентом Джо Байденом во вторник, пытался успокоить Париж, подчеркивая при этом тесные отношения Великобритании с США.

Он сообщил журналистам, что Великобритания и Франция проводят совместные военные операции на Балканах и в Мали и совместную программу моделирования ядерных испытаний.

"Наша любовь к Франции неискоренима. Мы очень гордимся нашими отношениями с Францией, и они имеют огромное значение для этой страны. Это очень дружеские отношения, antente cordiale, которые уходят корнями в прошлое столетие или более и являются для нас абсолютно жизненно важными", - сказал Джонсон.

Перед его заявлением стало известно, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, планировавшаяся в Лондоне, была отменена из-за ситуации вокруг отказа Австралии от французских подлодок.

Напомним, Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против военной соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией.

В 2016 году Франция подписала контракт на 56 млрд евро на поставку в Австралию 12 подводных лодок с дизельными двигателями, который называли "контрактом века" за его масштабы.

Однако, Париж потерял контракт на субмарины после того, как президент США Джо Байден 15 сентября объявил о новом оборонительном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Великобритания
powered by lun.ua

Статьи

Восточный фланг НАТО: как Румыния ищет инструменты для сдерживания РФ

Румыния одной из первых стран региона почувствовала опасность от РФ, начав выстраивать систему противовесов российскому влиянию (укр.)
20 сентября 2021 — Сергей Герасимчук, Европейская правда

Газовый шантаж Путина: серьезно, но Украина имеет шансы на победу

Серьезность ситуации на газовом рынке не означает неизбежность проигрыша. Украина может сохранить транзит, загрузить ГТС и при этом значительно снизить цены (укр.).
18 сентября 2021 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)

Две недели до взрыва: почему новые выборы только усугубят политический кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии, длящийся уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень (укр.)
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда