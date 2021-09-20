Премьер Британии хочет наладить отношения с Францией после скандала с подводными лодками

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что хочет наладить отношения с Францией после скандала с потерей контракта на подводные лодки.

Об этом он заявил после прибытия в США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Джонсон приземлился в Нью-Йорке в воскресенье перед встречей с президентом Джо Байденом во вторник, пытался успокоить Париж, подчеркивая при этом тесные отношения Великобритании с США.

Он сообщил журналистам, что Великобритания и Франция проводят совместные военные операции на Балканах и в Мали и совместную программу моделирования ядерных испытаний.

"Наша любовь к Франции неискоренима. Мы очень гордимся нашими отношениями с Францией, и они имеют огромное значение для этой страны. Это очень дружеские отношения, antente cordiale, которые уходят корнями в прошлое столетие или более и являются для нас абсолютно жизненно важными", - сказал Джонсон.

Перед его заявлением стало известно, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, планировавшаяся в Лондоне, была отменена из-за ситуации вокруг отказа Австралии от французских подлодок.

Напомним, Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против военной соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией.

В 2016 году Франция подписала контракт на 56 млрд евро на поставку в Австралию 12 подводных лодок с дизельными двигателями, который называли "контрактом века" за его масштабы.

Однако, Париж потерял контракт на субмарины после того, как президент США Джо Байден 15 сентября объявил о новом оборонительном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.