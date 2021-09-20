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У Польщі потрапив у ДТП автобус з понад 30 дітьми, є постраждалі

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Понеділок, 20 вересня 2021, 14:20

На північному заході Польщі неподалік від Бидгоща потрапив у ДТП автобус з понад 30 дітьми й вихователями. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Автобус віз групу з 31 дітей-дошкільнят з Бидгоща до Гостківа і на дорозі поблизу Витребовіце з'їхав з дороги і передньою частиною провалився у рів. Аварія сталась без участі інших автомобілів.

Усіх дітей превентивно забрали до лікарень найближчих міст для обстеження, серйозно травмованих серед них немає, повідомили в пожежній службі Торуня. 

Найбільше постраждали четверо дорослих-вихователів, в однієї людини підозрюють перелом стегнової кістки. 

Ймовірні причини аварії наразі не повідомляють, поліція встановлює обставини. 

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Польща інциденти
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