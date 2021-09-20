У Польщі потрапив у ДТП автобус з понад 30 дітьми, є постраждалі

На північному заході Польщі неподалік від Бидгоща потрапив у ДТП автобус з понад 30 дітьми й вихователями.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Автобус віз групу з 31 дітей-дошкільнят з Бидгоща до Гостківа і на дорозі поблизу Витребовіце з'їхав з дороги і передньою частиною провалився у рів. Аварія сталась без участі інших автомобілів.

Усіх дітей превентивно забрали до лікарень найближчих міст для обстеження, серйозно травмованих серед них немає, повідомили в пожежній службі Торуня.

Найбільше постраждали четверо дорослих-вихователів, в однієї людини підозрюють перелом стегнової кістки.

Ймовірні причини аварії наразі не повідомляють, поліція встановлює обставини.