У Польщі потрапив у ДТП автобус з понад 30 дітьми, є постраждалі
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Понеділок, 20 вересня 2021, 14:20
Понеділок, 20 вересня 2021, 14:20
На північному заході Польщі неподалік від Бидгоща потрапив у ДТП автобус з понад 30 дітьми й вихователями.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Автобус віз групу з 31 дітей-дошкільнят з Бидгоща до Гостківа і на дорозі поблизу Витребовіце з'їхав з дороги і передньою частиною провалився у рів. Аварія сталась без участі інших автомобілів.
Усіх дітей превентивно забрали до лікарень найближчих міст для обстеження, серйозно травмованих серед них немає, повідомили в пожежній службі Торуня.
Найбільше постраждали четверо дорослих-вихователів, в однієї людини підозрюють перелом стегнової кістки.
Ймовірні причини аварії наразі не повідомляють, поліція встановлює обставини.
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