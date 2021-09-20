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В Польше попал в ДТП автобус с более чем 30 детьми, есть пострадавшие

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Понедельник, 20 сентября 2021, 14:20

На северо-западе Польши недалеко от Быдгоща попал в ДТП автобус с более чем 30 детьми и воспитателями.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Автобус вез группу с 31 детей-дошкольников из Быдгоща в Госткив и на дороге близ Вытребовице съехал с дороги и передней частью провалился в ров. Авария произошла без участия других автомобилей.

Всех детей превентивно забрали в больницы ближайших городов для обследования, серьезно травмированных среди них нет, сообщили в пожарной службе города Торунь.

Больше всего пострадали четверо взрослых воспитателей, у одного человека подозревают перелом бедренной кости.

Вероятные причины аварии пока не сообщается, полиция устанавливает обстоятельства.

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