В Польше попал в ДТП автобус с более чем 30 детьми, есть пострадавшие
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Понедельник, 20 сентября 2021, 14:20
Понедельник, 20 сентября 2021, 14:20
На северо-западе Польши недалеко от Быдгоща попал в ДТП автобус с более чем 30 детьми и воспитателями.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Автобус вез группу с 31 детей-дошкольников из Быдгоща в Госткив и на дороге близ Вытребовице съехал с дороги и передней частью провалился в ров. Авария произошла без участия других автомобилей.
Всех детей превентивно забрали в больницы ближайших городов для обследования, серьезно травмированных среди них нет, сообщили в пожарной службе города Торунь.
Больше всего пострадали четверо взрослых воспитателей, у одного человека подозревают перелом бедренной кости.
Вероятные причины аварии пока не сообщается, полиция устанавливает обстоятельства.
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